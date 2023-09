Supersport-WM: Marcel Schrötter verpasst nur knapp das Podium

Der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter startet zum ersten Mal im französischen Magny-Cours. Im zweiten Rennen der Supersport-WM verpasst der 30-Jährige knapp das Podest.

Nach einer wochenlangen Pause ging es in der Supersport-WM in Frankreich wieder um Punkte. Für den Pflugdorfer Marcel Schrötter kein einfacher Restart, war ihm die Strecke in Magny-Cours doch noch unbekannt. Dennoch zeigte der 30-Jährige, der für MV Agusta Reparto Corse startet, eine tolle Leistung.

Schon der siebte Platz im ersten Rennen war ein Ausrufezeichen. Noch besser lief es für Schrötter dann im zweiten Rennen. Wieder von Startplatz acht aus war er ins Rennen gegangen und arbeitete sich kontinuierlich nach vorne. Im letzten Renndrittel kämpften vier Fahrer um den vierten Platz – mittendrin Marcel Schrötter. Drei Runden vor Schluss nutzte Schrötter seine Chance und kam als Vierter über die Ziellinie.

Schrötter nimmt sich für die nächsten Rennen viel vor

„Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und dem heutigen Tag insgesamt. Wir haben versucht, uns bei der Abstimmung weiter zu verbessern, was teilweise gelungen ist“, meinte Schrötter nach dem Rennen. „Natürlich könnte es immer besser sein, aber viel mehr war diesmal nicht möglich. Andererseits bin ich ein wenig enttäuscht, dass wir an diesem Wochenende nicht um das Podium kämpfen konnten. Deshalb hoffe ich, dass sich die Situation bald wieder ändert, damit wir wieder vorne mitfahren können.“

Immerhin konnte sich Schrötter, der in der Gesamtwertung der Supersport-WM den dritten Platz belegt, in beiden Rennen vor seinem Verfolger Federico Caricasulo (Italien) platzieren. (mm)