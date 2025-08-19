Icon Menü
Nach dem Trainerwechsel: TSV Landsberg holt in der Fußball-Bayernliga einen Punkt

Fußball

Bayernliga: Landsbergs Fußballer zeigen sich vom Trainerwechsel unbeeindruckt

Nur einen Tag nach der Trennung von Trainer Alex Schmidt hat der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga Türkspor Augsburg zu Gast. Das Team zeigt dabei Moral.
Von Margit Messelhäuser
    •
    •
    •
    Interimscoach Christoph Rech (rechts stehend) verbuchte in seinem ersten Spiel gegen Türkspor Augsburg immerhin einen Punkt.
    Interimscoach Christoph Rech (rechts stehend) verbuchte in seinem ersten Spiel gegen Türkspor Augsburg immerhin einen Punkt. Foto: Thorsten Jordan

    Wie würde die Reaktion der Landsberger Mannschaft auf die Trennung von Trainer Alexander Schmidt ausfallen? Das war die vordringliche Frage bei der Partie in der Fußball-Bayernliga zwischen dem TSV und Türkspor Augsburg. Beeindruckt schienen die Landsberger nicht - und sie zeigten nach dem Rückstand Moral. Ganz gelungen ist dem Interimsgespann Christopher Rech/Furkan Kircicek der Einstand dennoch nicht, denn es wäre bedeutend mehr drin gewesen als das 1:1.

