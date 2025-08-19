Bayernliga: Landsbergs Fußballer zeigen sich vom Trainerwechsel unbeeindruckt

Wie würde die Reaktion der Landsberger Mannschaft auf die Trennung von Trainer Alexander Schmidt ausfallen? Das war die vordringliche Frage bei der Partie in der Fußball-Bayernliga zwischen dem TSV und Türkspor Augsburg. Beeindruckt schienen die Landsberger nicht - und sie zeigten nach dem Rückstand Moral. Ganz gelungen ist dem Interimsgespann Christopher Rech/Furkan Kircicek der Einstand dennoch nicht, denn es wäre bedeutend mehr drin gewesen als das 1:1.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden