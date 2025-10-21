Die Jugend-Teams der Lechrain Volleys schwimmen weiter auf der Erfolgswelle

Die U12 macht es der U13 nach und gewinnt ebenfalls ihr Auftaktturnier in Fürstenfeldbruck. Die U16 (I) erkämpft sich in Planegg mit zwei hart umkämpften 2:1-Siegen in der Bezirkskasse die Tabellenführung.

Ein erfolgreicher Spieltag liegt hinter den beiden U12-Volleyball-Mannschaften der Lechrain Volleys. Beim stark besetzten Jugendturnier in Fürstenfeldbruck zeigten beide beeindruckende Leistungen: Die Erste holte sich souverän den Titel, die Zweite überraschte mit einem starken 9. Platz.

Die U12-I mit Sophia Missal, Ronja Schulz, Annika Pacchara und Johanna Trautwein spielte sich mit beeindruckender Konstanz und Spielfreude bis ins Finale vor - Coach Peter Schulz hatte die Mannschaft gut eingestellt. In der Gruppenphase und im Viertelfinale ließ das Team dementsprechend nichts anbrennen, erst im Halbfinale gegen den SV Esting wurde es spannend: Die Gegnerinnen wehrten sich nach Kräften, doch auch diese Hürde wurde gemeistert. Im Finale gegen den ASV Dachau I zeigte das Team erneut seine Klasse und sicherte sich verdient den Turniersieg.

U16-Mädchen zeigen sehr gute Nerven

Auch die U12-II mit Carlotta Graf, Leonie Theinschnack und Marie Hieronymus konnte mit ihrer Turnierleistung mehr als zufrieden sein. Sarah Walz coachte das Team zu zwei Siegen. Lediglich gegen den späteren Finalisten ASV Dachau I gab es eine Niederlage. Mit Platz 9 im Endklassement erreichte das junge Team ein starkes Ergebnis und sammelte wertvolle Spielpraxis.

Da staunten die gegnerischen Mannschaften nicht schlecht als die U16 (I) der Lechrain Volleys mit ihren „Youngsters“ gegen die „Riesen“ aus Gauting und Esting aufliefen: Durchschnittsalter 11,8 Jahre beim LRV-Team, 14 Jahre bei den Gegnerinnen. Hinzukommt, dass die Spielerinnen überwiegend noch keinerlei Erfahrung mit dem Spiel 6 gegen 6 hatten, bis auf zwei Ausnahmen. Zudem fiel mit Marlene Schmalz eine Leistungsträgerin verletzt aus. Im ersten Spiel, gegen den Gautinger SC, mussten sich die LRV-Mädchen noch an das große Spielfeld gewöhnen und der erste Satz ging relativ schnell mit 18:25verloren.

Nach einer Verletzung zeigt das Team eine tolle Moral

Im zweiten lief es dann besser. Eine fulminante Aufschlagserie von Nele Würtz brachte das Team wieder zurück. Nun kam auch die Annahme besser nach vorne und Ema Bejtic zeigte erstmals als Zuspielerin ihr ganzes Können. Geschickt setzte sie ihre Angreiferinnen ein. In der Mitte erwischte Emilia Gese genauso einen Traumtag wie Außenangreiferin Neva Kinski. Beide blieben fehlerlos und machten einen Punkt nach dem anderen. Die Anfangsnervosität legte sich und der zweite Satz ging verdient an die Lechrain-Mädels mit 25:20. Im entscheidenden dritten Satz gingen die LRV-Mädels schnell gingen sie in Führung und zogen davon. Für Aufregung sorgte ein verletzungsbedingter Ausfall kurz vor Schluss: Matilda Gese wurde von einer Gegnerin voll im Gesicht getroffen und konnte nicht mehr weiterspielen. Nun zeigte sich der tolle Charakter des Teams - alle steigerten sich noch mal und gewann den Satz mit 15:7 - und damit auch das Spiel.

Auch das zweite Spiel gegen den SV Esting ging über drei Sätze. Das Hinspiel hatten die Lechrain-Mädels noch mit 1:2 verloren, nun drehte Coach Stefan Huber mit seinem Team Spieß um und gewann nach einer irren Aufholjagd im zweiten Satz - teilweise lagen die LRV-Mädchen sechs Punkte zurück - mit 2:1. Damit setzen sich die Lechrain Volleys an die Tabellenspitze der Bezirksklasse 2 in Oberbayern. (AZ)