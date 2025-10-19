Bei den Fußball-Schiedsrichtern der Gruppe Ammersee/FFB endet eine Ära

BFV-Vizepräsident Robert Schraudner brachte es in seinem Grußwort bei der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe (SRG) Ammersee/FFB auf den Punkt: „Heute endet eine Ära.“ Christian Erdle, seit fast 20 Jahren Obmann der Gruppe, trat bei der Neuwahl nicht mehr an. Zu seinem Nachfolger wurde Robert Hartl (TSV Moorenweis) gewählt.

Mit ihm geht auch eine Neubesetzung des Gruppenschiedsrichterausschusses (GSA) an den Start: Mark Nahrstedt (SC Wessling) ist 1. Beisitzer und stellvertretender Obmann, als 2. Beisitzer fungiert Peter Rascher (TSV Alling), er ist künftig auch für Neulingsbetreuung zuständig, Kassenwart ist Maximilian Haas (SC Schöngeising) und Lehrwart ist Deniz Ciftci (TSV FFB-West).

Die Grußworte von Robert Schraudner und Daniel Maurer (Bezirksschiedsrichterobmann) waren geprägt von Dank und Anerkennung für Christian Erdle und sein Team für die erfolgreiche Arbeit über die langen Jahre. Christian Erdle selbst ging im Rückblick auf einige Highlights seiner Amtszeit seit 2006 ein. Er erwähnte unter anderem die Initiative „Fair trotz Emotion“, die 17 Ausflüge der SRG ins In- und Ausland, fröhliche Jahresabschlussfeiern und viele weitere Aktionen auf und neben dem Platz. Der scheidende Obmann dankte seiner Familie, „die immer hinter mir gestanden ist und mich unterstützt hat“.

Erdle dankt seinen Kollegen im Leitungsteam

Und er dankte ausdrücklich seinen GSA-Mitgliedern, neben Robert Hartl vor allem Lehrwart Wolfgang Klotz, der in den Amtszeiten insgesamt 366 Neulinge ausgebildet und 450 Schulungen für die SRG-Mitglieder durchgeführt hat. Michael Stahl, zugleich Beisitzer und Kassenwart, dankte er für jährlich rund 6000 Spieleinteilungen und eine solide Führung der Finanzen. Den Beweis hierfür trat Stahl dann gleich selbst an mit dem Kassenbericht 2025, der ein positives Ergebnis aufweist: „Wir können ohne Sorgen ins neue Jahr gehen“, erklärte der scheidende Finanzchef.

Die Neuwahl des Obmanns erfolgte ohne Gegenstimme. Robert Hartl bedankte sich für das Vertrauen: „Das Amt anzutreten ist mir nicht schwergefallen, denn ich übernehme von Christian Erdle eine funktionierende Gruppe. Zusammenhalt, Fairness und Wertschätzung sind ein großes Plus in unserer SRG. Auf dieser Basis möchte ich mit meinem Team neue Akzente setzen und eine erfolgreiche Zukunft schaffen.“ (AZ)