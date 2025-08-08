Neuer Kraftstoff lässt Marcel Schrötters Team verzweifeln

Marcel Schrötter aus Pflugdorf wird seinen dritten Start beim Achtstundenrennen von Suzuka lange nicht vergessen. Auf Einladung des Ducati-Teams des ehemaligen erfolgreichen Rennfahrers Yukio Kagayama freute sich Schrötter besonders auf den prestigeträchtigen Wettbewerb. Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Test vor einem Monat bestätigten zunächst die hohen Erwartungen.

Doch kurz nach Schrötters Ankunft in wendete sich das Blatt. Als das Team am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal den von der FIM Endurance World Championship vorgeschriebenen Rennkraftstoff verwendete, wurden plötzlich alle Daten aus dem Vorjahr und aus früheren Tests wertlos. Trotz der Anstrengungen aller Ingenieure und Techniker konnten die Probleme nur teilweise gelöst werden.

Motorradpilot Marcel Schrötter holte im Rennen immer weiter auf

Im Rennen war der Engländer Leon Haslam der Startfahrer des Teams. Nach etwa 40 Minuten übergab er die Ducati an Schrötter, der sie wiederum an Haslam zurückgab, da dem japanischen Fahrer Ryo Mizuno aufgrund der Nachwirkungen einer Schulterverletzung eine Schonzeit gegönnt wurde. Als Schrötter für seinen zweiten Stint auf die Strecke zurückkehrte, lag das Team unter den ersten fünf. Und Schrötter holte weiter auf.

Es standen erste Überrundungen an. Während einige der Fahrer vorsichtig waren und den viel schnelleren Fahrern Platz machten, hatte ein Konkurrent keine so gute Übersicht, als er am Ausgang der engen Haarnadelkurve auf die Rennlinie zurückkehrte, ohne auf den Verkehr zu achten, und mit Schrötter’s Ducati kollidierte. Beide Fahrer stürzten, blieben jedoch unverletzt.

Reparatur des Motorrads nimmt viel Zeit in Anspruch

Schrötter konnte seine Rennmaschine aus eigener Kraft zurück in die Box bringen. Dort nahm die Reparatur der umfangreichen Schäden viel Zeit in Anspruch. Mit einem hoffnungslosen Rückstand nahm das Team das Rennen dann mit Mizuno wieder auf. Der 29. Platz nach acht Stunden war eine bittere Pille, die es zu schlucken galt.

„Ich hatte mir vorgestellt, dass meine dritte Teilnahme in Suzuka anders verlaufen würde, da die Tests vor dem Rennen sowohl für mich als auch für das Team sehr vielversprechend waren.“ Dann traten die benannten Probleme auf. „In den Trainingssessions konnten wir maximal drei Runden am Stück fahren, was nicht nur für uns Fahrer, sondern auch für das gesamte Team die Sache extrem kompliziert machte. Aber auch am Renntag war das Motorrad weit von seinem wahren Potenzial entfernt. Der neue Rennkraftstoff brachte uns zudem an den Rand der Verzweiflung.“ (AZ)