Toni Lahtinen wechselt zu den Red Hocks Kaufering

Rund sieben Wochen vor dem Saisonstart in die zweite Floorball-Bundesliga vermelden die Red Hocks aus Kaufering ihren dritten und in der aktuellen Planung letzten internationalen Transfer für diese Spielzeit: Aus der dritthöchsten finnischen Liga kommt ein Defensivspezialist an den Lech. Der 30-jährige Verteidiger Toni Lahtinen soll Robustheit und Erfahrung in die junge Mannschaft mitbringen.

An sein erstes Training als Sechsjähriger erinnere er sich noch, schildert Lahtinen. Seitdem spiele er, mit zwei einjährigen Unterbrechungen während seiner Zeit beim Militär, sein ganz Leben Floorball. In vier der letzten fünf Spielzeiten war er dabei in der Suomisarja im Einsatz, dem dritthöchsten Wettbewerb seines Heimatlandes. Zuletzt im Trikot der Pelicans in Lahti.

„Tonis defensive Qualität und speziell seine Abgeklärtheit werden unserem Team guttun“, freut sich Co-Trainer Rasso Schorer auf die Ankunft des Neuen Mitte August. Daneben sieht Lahtinen seine Rolle auch darin, seine Erfahrung an seine großteils sehr jungen neuen Mitspieler weiterzugeben – sei es auf dem Platz oder daneben. „Ich will die Mannschaft voranbringen und freue mich auf die neuen Eindrücke in Kaufering.“ (AZ)