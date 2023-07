Ninja Warrior

vor 49 Min.

Sebastian Gilg: Vom Fußballer zum Ninja-Sportler

Plus Sebastian Gilg war erfolgreicher Fußballer beim TSV Landsberg. Inzwischen ist er zum Ninja-Sport gewechselt und begleitet seinen besten Freund zum Wettkampf bei RTL.

Von Margit Messelhäuser

Man kennt Sebastian Gilg als Fußballer: Jahrelang spielte er für den TSV Landsberg in der Bayernliga. Inzwischen ist er Abteilungsleiter und will die erste Mannschaft in die Regionalliga führen. Inzwischen hat Gilg aber einen anderen Sport für sich entdeckt: Ninja Warrior. Seinen besten Freund hat er vor Kurzem zur Aufzeichnung von Ninja Warrior Germany in die RTL-Fernsehstudios in Köln begleitet.

Sebastian Gilg kennt Toni Mitrugno bereits seit seiner Kindheit. „Er ist wie ein Bruder für mich“, so der Landsberger Abteilungsleiter. Beide gehören den „Ninja-Daddys“ an, wie sich die Gruppe nennt. Und trainiert wird in Buchloe – im Haus von Sebastian Gilg. Der hat seinen Keller nämlich zum Trainingscamp umgebaut.

