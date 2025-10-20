Nach dem Null-Punkte-Wochenende gibt es vom Trainer des HC Landsberg eine klare Ansage

Das erste komplette Wochenende in der Eishockey-Bayernliga hatte sich der HC Landsberg ganz anders vorgestellt. Vor einer sagenhaften Kulisse mit 1400 Zuschauern kassierten die Riverkings am Freitag gegen Buchloe eine bittere 3:4-Niederlage und am Sonntag ging das Team von Trainer Hoffmann erneut leer aus. Mit 3:7 war die Niederlage deutlich ausgefallen. Der Coach findet danach klare Worte.

Zwei Niederlagen gab es, doch besonders die zu Hause gegen Buchloe schmerze sehr, so Hoffmann. „Wir haben den Sieg praktisch weggeschmissen, Buchloe die Scheibe gegeben, damit sie gewinnen“, blickt er zurück. Krasse individuelle Fehler hatten die Gäste ins Spiel gebracht. Auch am Sonntag machten sich die Landsberger mit individuellen Fehlern das Leben selbst schwer. Davon waren in der Vorbereitung relativ wenig zu sehen gewesen - lag es am Druck? „Die Vorbereitung ist natürlich etwas anderes als ein Punktspiel“, sagt Hoffmann. „Ich glaube aber nicht, dass es am Druck liegt, damit müssen die Spieler umgehen können.“

Landsbergs Trainer muss auf mehrere Stammspieler verzichten

Nicht vergessen werden dürfe aber, dass ihm mit Victor Östling, Lars Grözinger und Luis Müller wichtige Spieler fehlen. „Da fällt praktisch eine ganze Reihe aus und das ist in dieser ausgeglichenen Liga fatal“, so der Landsberger Trainer. Dennoch wäre mehr drin gewesen. „Hätten wir am Freitag die drei Punkte geholt, hätten wir auch lockerer nach Waldkraiburg fahren können.“ Doch so standen die Landsberger unter Druck - und dem hielten sie am Ende nicht stand.

Das erste Heimspiel läuft für den HC Landsberg nicht nach Plan Icon Galerie 55 Bilder In der Eishockey-Bayernliga kommen 1400 Fans zum Derby zwischen dem HC Landsberg und Buchloe. Hier die Bilder vom Spiel.

„In Waldkraiburg hat es uns fast an allem gefehlt, an Zweikampfhärte, Wettkampfhärte, die Pässe wurden zu schlampig gespielt“, ärgert sich Hoffmann. Und er macht deutlich: „Das Spiel muss uns zu denken geben, so gewinnen wir in dieser Liga keine Spiele.“ Dabei war sein Team gut gestartet, so Hoffmann: „Wir haben das erste Drittel dominiert und lagen dennoch 0:2 hinten. Es war, als sei man im falschen Film.“

Am nächsten Spieltag steht wieder ein Derby an

Insgesamt aber sei unbedingt eine Steigerung nötig, so der Coach: „Einige Spieler müssen mehr zeigen, eigentlich brauchen wir von allen mehr“, fordert er für die nächsten Partien. Erinnerungen an die vergangene Saison, als die Landsberger erst in der Rückrunde glänzten und sich den Play-off-Platz sicherten, würden bei ihm aber noch nicht wach. „Am Freitag steht das Derby in Peißenberg an, da können wir wieder etwas gutmachen“, blickt er nach vorne, am Sonntag haben die Landsberger dann Geretsried zu Gast.