Penzings Stockschützen kassieren in der Bundesliga eine Klatsche

Plus Zum Vereinsjubiläum richten die Stockschützen des FC Penzing einen Bundesliga-Wettkampf unter freiem Himmel aus. Das bringt den Gastgebern aber kein Glück.

Es sollte ein ganz besonderer Wettkampf für die Bundesliga-Stockschützen werden. Wegen des Vereinsjubiläums hatte der Verband zugestimmt, die Partie – bei gutem Wetter – unter freiem Himmel auszutragen. Tatsächlich spielte das Wetter mit, auch der Gast von der DJK Aigen war einverstanden und Zuschauer kamen zur Genüge. Nur die Gastgeber erfüllten die Erwartungen nicht und befinden sich nun in extremer Abstiegsgefahr.

Sollten die Penzinger Stockschützen nach fünf Jahren ausgerechnet zum Vereinsjubiläum aus der 1. Bundesliga absteigen? „Momentan sieht es zappenduster aus“, lautete die Antwort darauf von Penzings langjährigem Kapitän Matthias Peischer. Der international erfolgreiche Stockschütze hat für die Aussetzer im Spiel gegen Aigen auch keine Erklärung. „Vielleicht waren es beim einen oder anderen die Zuschauer.“