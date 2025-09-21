Diskuswerfer Philipp Anders zeigt beim Länder-Vergleichskampf ganz starke Nerven

Während in Tokio das letzte Wochenende der Leichtathletik-WM für die „Großen“ anstand, war der Nachwuchs in Frankfurt am Main beim Leichtathletik-Ländervergleichskampf Hessen-Württemberg-Bayern am Start. In der bayerischen Auswahl trat mit Philipp Anders auch ein Sportler des VfL Kaufering an - und holte neben wertvollen Punkten auch gleich zwei Medaillen.

Von Jan Schindzielorz, selbst ehemals deutscher Meister im Hürdenlauf, hatte der 15-jährige Landsberger, der für den VfL Kaufering startet, die Nachricht erhalten, dass er für den Wettkampf nominiert worden war. Noch einmal ging es für den Diskuswerfer darum, sich in einem großen Wettkampf zu beweisen. Die jeweils besten zwei Sportler einer Disziplin wurden von den Landesverbänden berufen, allein diese Nominierung war schon ein großartiger Erfolg für Philipp Anders.

Der Diskuswerfer des VfL Kaufering tritt gegen die Ranglistenführenden an

Der Athlet der Bayern-Auswahl konkurrierte im Diskuswurf mit niemand geringeren als der Nummer eins und zwei der deutschen Meisterschaft und den aktuell führenden Diskuswerfern in der Rangliste. Der Württemberger Clesio de Carvalho ist aber nicht nur die deutsche Nummer eins, sondern seit Mai deutscher Rekordhalter in der Altersklasse M15. Auch Dion Staudacher aus Hessen konnte einen neuen Landesrekord aufstellen. Als realistisches Ziel setzte sich Philipp Anders somit Rang drei im sechsköpfigen Teilnehmerfeld. Überdies wollte er seine bisherige Bestleistung von den bayerischen Meisterschaften bestätigen.

Für Philipp Anders hat sich das viele Training ausgezahlt. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Der Beginn verlief für den jungen Athleten des VfL Kaufering allerdings sehr holprig. Dass mit Gewalt im Diskuswurf nichts zu holen ist, zeigte sich im ersten Wurf - eine Weite von knapp 41m und zwischenzeitlich Rang 5 waren nicht zufriedenstellend. Anders korrigierte seine Fehler und erzielte umgehend größere Weiten - zum Bedauern seiner Trainer übertrat er aber bei den Versuchen zwei bis vier. Als sein fünfter Versuch auch noch außerhalb des Sektors landete, lastete enormer Druck auf dem Athleten des VfL Kaufering, da es ja auch um wertvolle Punkte für die bayerische Mannschaft ging.

Im letzten Versuch erreicht Anders eine neue persönliche Bestleistung

Doch einmal mehr zeigte Philipp Anders im letzten Wurf seine große Nervenstärke. Er wuchtete den 1 kg schweren Diskus auf 46,52m. Damit stellte er nicht nur seine bisherige Bestleistung ein, sondern schob sich überraschen auch an Deutschlands Nummer 2 vorbei - und belegte den hervorragenden zweiten Platz. Zudem steuerte er wichtige Punkte bei, sodass Bayern vor der abschließenden 4x800m Mixed-Staffel in Führung lag.

Angefeuert von den Teammitgliedern erkämpfte sich die bayerische Mannschaft in einem packenden Finish den zweiten Platz vor Hessen, sodass sie in der Gesamtabrechnung zum fünften Mal in Folge den Sieg über Hessen und Württemberg erringen konnte. Mit einer großen Siegesfeier im Bundesleistungszentrum Leichtathletik ging damit ein erfolgreicher Wettkampftag für die besten bayerischen U16-Leichtathleten zu Ende - und besonders für Philipp Anders. (AZ)