Leichtathlet Philipp Anders zeigt bei süddeutscher Meisterschaft sehr gute Leistung

Im rheinland-pfälzischen Kandel fanden vor Kurzem die süddeutschen Nachwuchs-Meisterschaften in der Leichtathletik statt. Mit am Start war auch der Philipp Anders vom VfL Kaufering. Er startete im Diskuswurf in der Altersklasse M15 - und traf dort auf große Konkurrenz.

Ihre Teilnahme zugesagt hatten nämlich auch die in der deutschen Rangliste führenden Clesio de Carvalho und Dion Staudacher. Mit seiner bisherigen Bestleistung von 41,90 m belegte Philipp Anders im Feld der 13 für die süddeutschen Meisterschaften qualifizierten Teilnehmer, Rang 9. Ein Erreichen des Finales der besten acht Starter war damit keineswegs sicher. Philipp ging mit großer Vorfreude und Lockerheit an seinen bisher größten nationalen Wettkampf heran - dies zahlte sich aus. Gleich in seinem ersten Versuch erzielte er mit 42,55 m eine neue Bestleistung und rangierte mit dieser tollen Leistung nach dem ersten Durchgang sogar auf Platz 4. Auch die 45m-Qualifikationsweite für die deutschen Meisterschaften schien aufgrund der gezeigten Technik in greifbarer Nähe.

Ein sehr guter Versuch von Anders ist ungültig

Nach einem weiteren Versuch, der knapp vor der 42m-Linie landete, setzte das Kauferinger Wurftalent alles auf eine Karte und schleuderte den Diskus in seinem dritten Versuch nochmal etwas weiter. Leider konnte er sich nicht im Ring halten und übertrat, damit war dieser vermeintlich noch bessere Versuch ungültig. Als Fünfter der Qualifikation zog Philipp Anders in das Finale der besten acht Werfer ein. In den nachfolgenden drei Versuchen konnte er sein gutes technisches Niveau zwar halten, jedoch keine neuerliche Steigerung erzielen. Am Ende des Wettkampfs durfte sich der Sportler des VfL Kaufering über den fünften Rang freuen. Nun wird sich Philipp auf die bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt Ende Juli vorbereiten. Dort wird er wieder im Kugelstoßen und im Diskuswurf an den Start gehen. (AZ)