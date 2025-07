Diskuswerfen: Beim VfL Kaufering wächst ein großes Talent heran

In diesem Jahr musste Philipp Anders bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft im Nachwuchs noch zuschauen: Der 15-jährige Landsberger, der für den VfL Kaufering startet, verpasste ganz knapp die Norm. Nimmt seine Entwicklung aber wieder so rasant zu, dann dürften es die letzten Deutschen gewesen sein, bei denen der Schüler nicht in den Ring gestiegen ist. Im Diskuswerfen und Kugelstoßen entpuppt sich Philipp als Riesentalent, was auch dem Landestrainer schnell aufgefallen ist.

