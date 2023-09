Geschwisterpaar aus Windach holt Silber beim Pumptrack

Bei der deutschen Meisterschaft im Pumptrack sind auch Philine und Severin Löffler aus Windach am Start. Beide schaffen es aufs Treppchen.

In Essen fand in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft im Pumptrack statt. Mit dabei die Geschwister Philine und Severin Löffler, die den Sprung aufs Treppchen schafften. Die Geschwister aus Windach fahren für das BMX Racing Team im TuS Fürstenfeldbruck und sind von Frühjahr bis Herbst fast jedes Wochenende auf BMX-Rennen in der Bayern- und Bundesliga unterwegs.

Beim Pumptrack geht es darum, einen asphaltierten Parcours mit Bodenwellen, steilen Kurven und auch Sprüngen am schnellsten zu meistern. Die Bezeichnung Pumptrack leitet sich daraus ab, dass die Geschwindigkeit auf der Bahn nicht mit Treten, sondern durch „Pumpen“ aufgebaut wird. Durch eine Auf- und Ab-Bewegung mit dem Körper und durch Ziehen und Drücken mit den Armen am Lenker wird das BMX- oder Dirt-Bike auf Tempo gebracht.

Die erste Niederlage gab es erst im Finale

Sowohl Philine (U15) als auch Severin (U13) konnten sich gegen die Konkurrenz in ihren Altersklassen sehr gut behaupten und verloren schlussendlich erst im Finale gegen die Erstplatzierten aus Westerholt beziehungsweise Bielefeld. Severin konnte so seinen Vizetitel aus dem Vorjahr verteidigen. Kurz nach der Pumptrack-Meisterschaft in Essen konnte sich Philine noch zwei dritte Plätze in den Läufen 3 und 4 der BMX-Bundesliga in Hamburg sichern.

„Wenn wir uns was wünschen könnten, dann wäre das ein guter Pumptrack im Landkreis Landsberg“, so die beiden einstimmig. „Wir müssen immer bis nach Germering zum Training fahren, dort ist der nächstgelegene Pumptrack für uns.“ (AZ)