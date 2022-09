Goldiger Abschluss für die Hagenheimerin Maria Zander

Plus Rennradfahrerin Maria Zander beendet ihre Karriere mit einem WM-Titel. Dem Radsport bleibt sie aber verbunden.

Für Maria Zander war es die letzte Teilnahme bei der WMCF-Rad-Weltmeisterschaft in St. Johann. Vor 20 Jahren trat die Hagenheimerin dort erstmals an, nun soll Schluss sein. Jedenfalls mit der aktiven Teilnahme.