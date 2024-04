Radsport

vor 17 Min.

Steffens fährt bei Gran Fondo auf Zypern aufs Treppchen

Plus Der Radsportler Alexander Steffens nimmt auf Zypern im Rahmen des Gran Fondo an drei Wettbewerben teil. Trotz einiger Widrigkeiten holt der Dießener Bronze.

Von Margit Messelhäuser

Dass die Form stimmt, hatte Alexander Steffens schon bei den ersten Rennen in dieser Saison erlebt, auch wenn es da mit dem Sprung aufs Treppchen nicht geklappt hatte. Anders beim Gran Fondo auf Zypern: Im Straßenrennen belegte er den dritten Platz in seiner Altersklasse. Auch in den anderen beiden Rennen wäre für in mehr drin gewesen, doch da hatte der Dießener mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Rechtzeitig vor den Rennen war Steffens auf der Insel angekommen, doch das Training lief nicht wie geplant. "Die Schaltung an meinem Rennrad ging kaputt und ich musste erst mal ein Ersatzteil besorgen", berichtet er. Zwei Tage Trainingspause waren die Folge, dann stand das Zeitfahren an. Dabei trat Steffens mit dem Rennrad an, er hatte sein Zeitfahrrad nicht mitgenommen. "Auch 2019 war es mit dem Rennrad gut gegangen", berichtet er. Anfangs lief es auch diesmal sehr gut, aber auf dem zweiten Teil der Strecke machte ihm der Wind zu schaffen, mit Platz acht in seiner Altersklasse sowie Platz 17 in der Gesamtwertung war er aber sehr zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen