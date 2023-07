Zweimal Silber für den Dießener Alex Steffens beim Granfondo

Radsportler Alexander Steffens ist bei der Granfondo World Series erfolgreich. Bald steh ein Saisonhöhepunkt für den Sportler aus Dießen an.

Der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens zeigt sich sehr gut vorbereitet für die demnächst anstehenden UCI Granfondo Weltmeisterschaften: Bei einem Rennen der World Series holte er zweimal Silber.

Bei schwierigen Wetterbedingungen startete der Chef des AS Cycling Teams aus dem Landkreis Landsberg auf der Insel Man beim Einzel-Bergzeitfahren auf der berüchtigten Motorrad-TT-Strecke, für das die Insel in der Irischen See bekannt ist. Trotz Regens und Sturms gelang es Alex Steffens, sich den zweiten Platz auf der zehn Kilometer langen Strecke, die 400 Höhenmeter aufwies, zu erkämpfen. Am Ende musste sich der Dießener nur dem Briten Huw Owen geschlagen geben.

Das Straßenrennen muss aus Sicherheitsgründen verkürzt werden

Das danach anstehende Straßenrennen musste verkürzt werden. Die Wetterlage hatte sich derart verschlechtert, dass die Veranstalter die sehr selektive und anspruchsvolle Strecke aus Sicherheitsgründen verkürzten. Dennoch waren noch 70 Kilometer mit Steigungen bis zu 23 Prozent und 800 Höhenmetern zu bewältigen.

So feiert ein zweifacher Silbermedaillengewinner: Alexander Steffens nach den beiden Triumpffahrten. Foto: Hutter

Steffens, 30, überzeugte auch hier mit einem 2. Platz in der Altersklasse und dem 6. Platz gesamt. Er bestätigt seine Form kurz vor der UCI Granfondo World Championships in Schottland. Die WM findet vom 4. bis 13. August in Glasgow und ganz Schottland statt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Radsportes werden die Weltmeisterschaften aller Radsport-Disziplinen gleichzeitig innerhalb von zehn Tagen in einem Land ausgetragen. Neben Steffens ist vom AS Cycling Team auch Christian Schürenberg aus Windach bei der WM am Start. (AZ)