Red Hocks Kaufering haben am Sonntag den Tabellenführer der 2. Bundesliga zu Gast

Erhöhte Aufmerksamkeit ist am Sonntag von den Red Hocks Kaufering gefordert. Mit den Füchsen der TSG Quedlinburg kommt der erste Tabellenführer der 2. Bundesliga der jungen Floorballsaison ins Sportzentrum. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

„Nicht gut gespielt, aber gerade gut genug, um zu gewinnen“ – dieses Fazit zog Kauferings Trainer Henrik Nordström nach dem 8:7-Sieg nach Verlängerung zum Saisonauftakt gegen Halle. Geht es nach ihm, soll am Sonntag beides stimmen: das Ergebnis und die Leistung. Der Schwerpunkt der Trainingswoche habe sich da fast schon von allein ergeben: Wer Halle acht Tore einschenken könne, der treffe wohl gegen jedes Team der Liga in der notwendigen Häufigkeit. „Sieben Gegentore sind aber zu viel, da müssen wir runter“, so Nordström.

Kauferings Trainer fordert bessere taktische Disziplin

Es gelte taktische Vorgaben konsequent umzusetzen, konzentriert und fokussiert zu spielen, fordert Torwart Dominik Bürger. Auch Quedlinburg habe es in sich. „Aber wir wollen dieses Match als Sprungbrett nutzen, um weiter nach oben zu kommen.“ Viel sagt so eine Tabellenführung nach dem ersten Spieltag freilich noch nicht aus, dass die TSG Quedlinburg derzeit ganz oben steht, ist aber kein Zufall. Schon in den vergangenen Jahren haben die Füchse meist vorne mitgespielt - den Red Hocks steht also der nächste Gradmesser bevor.

Quedlinburg spielt bereits am Samstag in München

Die Quedlinburger traten zuletzt bei ihrem 6:1-Sieg in Döbeln zwar mit nur elf Feldspielern an – haben aber viel Erfahrung in ihren Reihen. Individuell gehören die Gäste, die am Samstag bereits in München gefordert sein werden, sicherlich zum Besten, was die 2. FBL zu bieten hat. „Wir sind hoch motiviert und wollen zu Hause eine starke Leistung zeigen“, so Kauferings Schlussmann Dominik Bürger.

Fest stehen inzwischen auch die nächsten Partien im Pokal: Während die Red Hocks II den baden-württembergischen Regionalligisten FBC Heidelberg empfangen, erwartet Kaufering I ein Wiedersehen: Mit Tollwut Ebersgöns trifft man auswärts auf genau das Team, das Kaufering die Final4-Teilnahme vermasselt hatte - es ist also Zeit für Revanche. (AZ)