Die Floorballer der Red Hocks Kaufering haben einen neuen Trainer

Die Red Hocks Kaufering haben einen neuen Chef an der Bande. Dabei wird es erstmals international: Ab der kommenden Saison in der 2. Bundesliga-Floorball hat ein junger Schwede das Sagen.

Schon sein halbes Leben lang sei er Trainer, schaut Henrik Nordström auf seinen Werdegang. Der 29-Jährige bringt unter anderem Erfahrung aus der Allsvenskan und der Division 1 mit, der zweit- und dritthöchsten Klasse seines Heimatlandes. Nun wechselt er vom Höllviken IBF zu den Lechfloorballern. Er freue sich auf die Mannschaft und Deutschland, sandte der neue Headcoach aus der Nähe von Malmö erste Grüße nach Kaufering. Die kommende Saison werde eine Herausforderung, die der gesamten Mannschaft viel abverlangen werde. Wichtig sei die fortwährende Entwicklung: Neben einem erfolgreichen Saisonverlauf setze er es sich zum Ziel, weitere Grundsteine für eine erfolgreiche Floorballzukunft in Kaufering über die anstehende Spielzeit hinaus zu legen.

Red Hocks haben das Sommertraining aufgenommen

Während die Spieler seit rund vier Wochen wieder in der Halle und an der frischen Luft mit Athletiktrainer Marc Ullius schwitzen, laufen auch im hohen Norden die Vorbereitungen. Er habe schon einige Ideen erarbeitet, ist Nordström auf seine Ankunft Anfang Juli in Kaufering gespannt. Neben Chef Nordström an der Bande stehen werden in der kommenden Zweitligasaison die beiden Assistenztrainer Rasso Schorer und Christian Brücklmayr. Letzterer tauscht nach einer langen verletzungsbedingten Ausfallzeit den Schläger gegen die Taktiktafel ein. (AZ)