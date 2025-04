Red Hocks Kaufering legen Grundstein für den Klassenerhalt in der Bundesliga

Die Red Hocks Kaufering sind wieder einen Schritt näher am Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Floorball. In der Relegation gegen den Zweitligisten DHfK Leipzig setzten sich die Gastgeber des ersten Spiels nach einer überzeugenden Leistung klar durch. Am Wochenende 12./13. April finden die entscheidenden Spiele in Leipzig statt. Auch wenn noch nichts entschieden ist: Die Kauferinger können mit breiter Brust antreten.

