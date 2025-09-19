Floorballer der Red Hocks Kaufering schlagen ein neues Kapitel auf

Es beginnt ein neues Kapitel für die Red Hocks: Am Samstag, 20. September, steht für die Kauferinger der Auftakt in die 2. Bundesliga Floorball im heimischen Sportzentrum gegen die Saalebiber vom USV Halle an. Beginn ist um 18 Uhr.

Seine Mannschaft habe im Laufe des Sommers stark verbessert, fasst Kauferings neuer Cheftrainer Henrik Nordström die Vorbereitung zusammen. „Als ich ankam, hatten wir ein recht langsames Tempo und brauchten lange, um Entscheidungen auf dem Spielfeld zu treffen“, blickt der Coach zurück. In diesem Bereich habe sich das Team aber stark entwickelt. Das zeigte sich zuletzt im Pokal, als ein 20:2-Sieg gegen den hessischen Regionalligisten Floorball Griedel gelang.

Kauferings Coach sieht noch einiges an Potenzial in seinem Team

Trotzdem sieht der Coach noch einiges, das besser werden muss. „Zum Beispiel die Trefferquote unserer Abschlüsse. Wir schießen zwar viel, aber noch mit einiger Streuung. Und auch unsere Passqualität könnte verbessert werden.“ Aber die Saison beginnt ja erst und der starke Auftritt im Pokal zeigt, dass die Mannschaft bereit ist. Was auch nötig ist, denn mit dem USV Halle kommt gleich ein „mit allen Zweitligawassern gewaschenes Top-Team“ nach Kaufering.

Er habe viele gute Dinge über die Gäste gehört, so Nordström, zuletzt schlugen die Saalebiber den Nord/West-Zweitligisten Dümpten im Pokal mit 13:2. Doch so oder so: „Ich schaue mit einem guten Gefühl auf meine Mannschaft und ich denke, wir sind bereit für eine wirklich gute Zweitligasaison.“ Für einen guten Start gelte es, sich auf einen harten Kampf gegen einen unangenehmen Gegner einzustellen – und in diesem zu bestehen.

Die Red Hocks bauen auf die heimischen Fans

Halles Trainer Marco Gipser bestätigt, dass sein Team erneut die Top-Vier der 2. FBL Süd/Ost anstreben werde. Einen der Favoriten erkenne er auch in den Red Hock und nach langer Zeit freue er sich auf ein Wiedersehen mit den Lechfloorballern. „In Kaufering zu spielen, ist immer ein Erlebnis und eine harte Aufgabe.“ Seine Mannschaft beklage derzeit ein paar Ausfälle, werde aber trotzdem mit einem gut besetzten Kader anreisen. Für die Gastgeber spreche neben der Erstliga-Erfahrung aber auch die Heimkulisse. Auf diese baut auch Nordström: „Ich hoffe, dass viele Fans kommen, um uns anzufeuern und um uns zu helfen, unsere beste Leistung abzurufen.“ Es sei an der Zeit zu zeigen, wie „gut dieses ‚neue‘ Red Hocks-Team ist“.