Die Floorballer der Red Hocks Kaufering begrüßen weitere Neuzugänge

Brüderpaare haben bei den Floorballern der Red Hocks Kaufering Tradition. Nun kommt zur neuen Saison in der 2. Bundesliga ein weiteres dazu: Johannes und Jeremias Probst schließen sich den Kauferingern an. Beide stammen aus dem Nachwuchs des SV Amendingen.

„Johannes hat eine gute Technik, einen guten Zug und eine große Lernbereitschaft, das zeichnet Spieler wie ihn aus“, fasst Kauferings Cheftrainer Henrik Nordström seine ersten Eindrücke zu dem 17-Jährigen zusammen. In der richtigen Reihe und mit dem richtigen Aufgabenzuschnitt könne sich Probst zu einem wichtigen Punktesammler entwickeln. Der Angreifer hatte zuletzt ein floorballerisches Auslandsjahr eingelegt, in der Schweiz wurde er mit Floorball Thurgau U18-Meister. Er freue sich sehr auf die neue Saison und werde alles für den Wiederaufstieg geben, kündigt der U19-Nationalspieler an. Die 2. Floorball-Bundesliga biete vor allem den jungen Spielern wie ihm die Chance sich zu beweisen.

Jeremias Probst ist künftig der jüngste Spieler bei den Red Hocks

Zahlreiche Titel und individuelle Auszeichnungen hat seinerseits Jeremias Probst in der zurückliegenden Saison eingeheimst. Als eines der spannendsten deutschen Talente seines Jahrgangs ist der erst 15-Jährige fortan das „Küken“ im Kauferinger Kader. Der Angreifer ist ebenfalls deutscher Nachwuchsnationalspieler und erhält bei den Red Hocks die Aussicht auf erste Einsätze im Erwachsenenbereich. Wie sein Bruder erklärt auch er den Wiederaufstieg zum Ziel. „Ich bin froh, Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen und meine erste Saison in der 2. FBL zu spielen.“ Derweil läuft der Dauerkartenverkauf. Alle Infos finden sich auf der Homepage der Red Hocks. (AZ)