Reichling

18:08 Uhr

Snowboarder aus Reichling siegt bei extremem Rennen

Snowboarder Josef Schallameier wies die Konkurrenz bei einem extremen Rennen in die Schranken.

Plus Der Reichlinger Snowboarder Josef Schallameier gewinnt das „Pitztal Wildface Race“. Er spricht mit unserer Redaktion über den Erfolg und die Gefahren seines Sports.

Von Christian Mühlhause

Snowboarder Josef Schallameier aus Reichling hat in diesem Jahr das Pitztal Wildface Race gewonnen. Es gilt als eines der härtesten Freeride-Rennen der Welt. Allein, um es bis zum Startpunkt zu schaffen, ist schon körperliche Fitness nötig. Unsere Redaktion hat mit ihm über das erfolgreiche Rennen und die Gefahren in seinem Sport gesprochen. Der 32-Jährige wurde in der Vergangenheit schon zweimal von Lawinen erfasst.

„Ich habe mich zum Glück immer selber ausgraben können. In gefährlicheren Bereichen sind wir aber immer zu zweit oder dritt unterwegs“, sagt der Reichlinger, der im Winter die meiste Zeit in den Alpen lebt. Es sei ein Spagat, das Hobby und die eigene Firma für Wasserentkalkung unter einen Hut zu bekommen, sagt der gelernte Wassermeister. Er arbeite vom Frühjahr bis zum Herbst mehr, um sich diese Freiheit im Winter leisten zu können. Wenn es in der kalten Jahreszeit beruflich doch mal brenne, habe er noch einen Mitarbeiter, der einspringen könne.

