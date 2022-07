Reitsport

17:07 Uhr

Turnier in Fuchstal: Reiter nehmen alle Hürden

Plus Der RFV Fuchstal richtet ein Dressur- und Springturnier aus. In zwölf Prüfungen treten über 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Auch die Leistungsklasse M ist dabei.

Von Andreas Hoehne

Angesichts der Umstände zufrieden war Simon Hefele mit der Beteiligung an dem zweitägigen Turnier in Asch. Der Vorsitzende des Fuchstaler Reit- und Fahrvereins verwies auf die allgemeine Flaute, die derzeit bei den Turnieren herrsche. So musste die Veranstaltung in Dießen verschoben werden, bei elf Prüfungen hatte man gerade 70 Nennungen gezählt. In Fuchstal waren es immerhin noch insgesamt 173 Pferdesportlerinnen und -sportler, die in den zwölf Prüfungen an den Start gingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen