Rock 'n' Roll-Paar von Jahn Landsberg landet in Peiting auf Platz sechs

Rock ’n’ Roll-Paare aus ganz Süddeutschland kamen vor Kurzem nach Peiting, um beim 2. Pfaffenwinkel-Cup, einem Turnier der Süd-Cup-Serie, in fünf verschiedenen Alters- beziehungsweise Leistungsklassen an den Start zu gehen und wichtige Punkte für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zu sammeln. Aus Landsberg mit dabei waren Adrienn Vaczi und Kilian Böck.

Der Einstieg in den Wettkampf verlief nicht ganz ideal. Unter den strengen Augen der Wertungsrichter passierte den beiden eine kleine Unsicherheit in der Fußtechnik-Runde, die Punktabzüge zur Folge hatte. Dementsprechend hieß es nun volle Konzentration auf das Finale in der Akrobatik-Runde. Dabei gelang den Landsbergern eine gute Leistung, die im Endergebnis mit dem 6. Platz in der B-Klasse belohnt wurde.

Jahn Landsberg bietet einen Anfängerkurs an

Darüber hinaus bietet der RRC Jahn Landsberg wieder einen Newcomer-Kurs für 13-17-Jährige an. In fünf Trainingseinheiten lernen die Teilnehmer neben dem Rock ’n’ Roll-Grundschritt und ersten Tanzfiguren auch akrobatische Elemente. Ab dem 5. Mai geht es los, immer montags, von 18.30 bis 19.30 Uhr. Noch gibt es ein paar freie Plätze. Anmeldung unter: RRC.Landsberg@gmx.de. (AZ)