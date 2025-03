Rock 'n' Roll: Landsberger Paar startet bei oberbayerischer Meisterschaft

Die Turniersaison der Rock-‘n’-Roll-Akrobatik startete mit der oberbayerischen Meisterschaft in Hausham. Mit dabei vom RRC Jahn Landsberg waren Adrienn Vaczi und Kilian Böck. Die beiden wechselten Anfang des Jahres an den Lech und konnten bereits beachtliche Erfolge feiern, unter anderem den deutschen Meistertitel in der C-Klasse 2023. Nun gingen Adrienn und Kilian das erste Mal in der zweithöchsten Startklasse, der B-Klasse, aufs Parkett.

Bereits in der Fußtechnik-Runde, in der rein tänzerische Elemente auf hoher Geschwindigkeit dargeboten werden, zeigte sich ein enges Teilnehmerfeld, in dem sich die Landsberger auf dem vorläufigen 4. Platz behaupten konnten. Es folgte die Akrobatik-Runde. In zwei Minuten werden dabei insgesamt sechs akrobatische Elemente gefordert, die flüssig in die Choreographie eingebaut werden müssen. Besonders gut gelang den Beiden der „Dulaine“ bei dem die Dame mehrmals um den Kopf des Herrn wirbelt. Damit konnten Vaci und Böck den 4. Platz in der Gesamtwertung verteidigen. Angesichts der starken Konkurrenz ein hervorragendes Ergebnis, mit dem die Sportler und Trainer zufrieden sind. Als nächstes steht der Süd-Cup in Peiting an.

Rock ‘n‘ Roll ist viel Akrobatik

Darüber hinaus bietet der RRC Jahn Landsberg wieder einen Newcomer-Kurs für 13-17-Jährige an. In fünf Trainingseinheiten lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen neben dem Rock-‘n’-Roll-Grundschritt und ersten Tanzfiguren auch akrobatische Elemente. Ab dem 5. Mai geht es los, Anmeldung und weitere Infos gibt es unter: RRC.Landsberg@gmx.de. (AZ)