Rock 'n' Roller von Jahn Landsberg planen den Neustart

Jahrzehntelang gehörten die Rock ’n‘ Roll-Paare der FT Jahn Landsberg national und international zur absoluten Spitze. Dann kam Corona und es wurde still um die Tänzer. Das soll sich jetzt wieder ändern. Mit Tobias Planer ist einer dieser Spitzentänzer neuer Abteilungsleiter bei Jahn Landsberg, er will den Rock ’n‘ Rollern wieder neues Leben einhauchen. Unter anderem ist ein Anfängerkurs geplant.

Bis Ende 2021 ist Tobias Planer noch selbst bei Rock ’n‘ Roll-Turnieren an den Start gegangen. „Die Weltmeisterschaft in Prag war mein letztes Turnier“, erzählt Planer. Damals noch mit seiner Partnerin Carolin Steinberger, inzwischen haben die beiden geheiratet. Doch der zeitliche Aufwand, um in der Weltspitze mithalten zu können, wurde für beide zu groß. Ganz auf den Sport verzichten wollten beide aber nicht: Sie frischten ihre Trainerscheine auf und als ein Wechsel in der Abteilungsleitung anstand, kehrte Planer zu den Jahnlern zurück: Er ist neuer Abteilungsleiter, sein langjähriger Vorgänger Klaus Nowak rückte ins zweite Glied.

Die Corona-Pandemie ließ die Paare abwandern

Durch die Corona-Pandemie, so Planer, seien viele Paare verloren gegangen. „Teilweise suchten sie sich auch andere Sportarten“, die leichter mit den jeweils herrschenden Vorschriften zu verbinden waren. Jetzt aber soll die Abteilung wiederbelebt werden. Dazu hat Planer auch viele „alte“ Weggefährten mit ins Boot geholt. So ist Simon Kreuzpointner, ehemals selbst erfolgreicher Rock ’n‘ Roller, als Sportwart mit in der Abteilungsleitung. „Auch Stefan Nowak oder Annalena Neuner und einige andere sind wieder mit dabei, wir haben also ein großes Trainerteam“, sagt Tobias Planer.

Jetzt fehlen nur noch die Tanzpaare, wobei Planer betont: „Rock ’n‘ Roll wird immer mit Elvis und Petticoat in Verbindung gebracht, aber es ist viel mehr. Es ist Turnen, Akrobatik und Tanz.“ Gerade Buben würde der Begriff Tanzen oft etwas abschrecken, doch von ihnen werde viel mehr abverlangt, als nur im Takt zu bleiben. „Wir sprechen inzwischen auch von Akrobatik-Rock-’n‘-Roll“, betont Tobias Planer, der unter anderem auch Weltmeister war. Die Tanz-Vorstellungen von früher finde man eher im Boogie-Woogie, das bei Jahn ebenfalls angeboten wird.

Anfang Oktober bietet die Abteilung wieder einen Anfängerkurs an, um neue Paare zu finden. „Wir haben den Kurs, der über sieben Trainingsstunden geht, für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren angesetzt“, sagt der neue Abteilungsleiter und Trainer. Dabei sei es kein Problem, wenn die Interessenten ein bisschen jünger oder älter seien. Der Startschuss fällt am 4. Oktober, die Trainingsstunden finden immer freitags von 15.15 bis 16.15 Uhr in der Fritz-Beck-Mittelschule statt, die Unkosten betragen 35 Euro, eine Vereinsmitgliedschaft ist für den Kurs nicht erforderlich. Anmeldungen sind per E-Mail unter RRC.Landsberg@gmx.de oder per Telefon unter 0176/23313247 möglich.