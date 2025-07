Kauferings Ruder-Team holt bei der Regatta in Nürnberg viele Medaillen

Mit vollem Einsatz und beeindruckendem Teamgeist war die Jugend des Ruderclubs am Lech (RCLK) bei der Nürnberger Kurzstreckenregatta über 500 Meter am Start. 25 Ruderinnen und Ruderer traten für den Verein an und erzielten beachtliche Ergebnisse.

Für besondere Begeisterung im Team sorgte Simon Greinwald im Junioren-Einer B (JM 1xB): Nach zwei technischen Fehlern direkt nach dem Start fiel er zunächst zurück, um dann wieder anzugreifen. Mit beeindruckendem Einsatz und guten Nerven kämpfte er sich nicht nur zurück ins Rennen, sondern sicherte sich den 1. Platz. Zusätzlich verbuchte Greinwald mit David Teipel im Junioren-Doppelzweier B (JM 2x B) zwei weitere Siege. Auch im Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier (JM 2x B LG) gab es Grund zur Freude: Oskar Gütter und Paul Wagner sicherten sich den Sieg. Besonders stolz ist der RCLK auf den erfreulichen Zuwachs an Mädchen in den vergangenen Jahren. Zum ersten Mal seit langer Zeit konnte wieder ein reiner Mädchen-Vierer an den Start gehen. „Endlich haben wir diesen Vierer wieder aus den eigenen Reihen hinbekommen“, freut sich Jens Tepe, Trainer im RCLK. „Auch wenn es nicht zu einem Sieg gereicht hat, die Richtung passt.“

Nicht nur die Kauferinger Jugend fährt Siege ein

Herausragend waren die Leistungen von Jonas Walter, der mit beeindruckenden sieben Siegen, teilweise in einer Renngemeinschaft, maßgeblich zum Gesamterfolg des Vereins beitrug. Seine konstante Leistung über verschiedene Rennen hinweg unterstreicht sein Talent. Neben der Jugend überzeugten auch die Erwachsenen: Tristan Cooke und Maria Türk im Masters-Bereich sowie Samuel Zinsinger und Korbinian Schütz bei den Senioren konnten Siege einfahren und setzten damit ein starkes Zeichen für die Breite des Vereins. Insgesamt errang der RCLK 17 Siege und belegte in der Vereinswertung den dritten Rang – ein starkes Ergebnis, das die Breite und Qualität der Vereinsarbeit eindrucksvoll unter Beweis stellt. (AZ)