Kauferinger Nachwuchs und die Masters rudern in Würzburg aufs Treppchen

Ruderer aus ganz Süddeutschland trafen sich wieder zur traditionsreichen Bocksbeutelregatta in Würzburg. Zwischen den leuchtenden Weinbergen von Randersacker und dem Ziel in Würzburg galt es, 4,5 Kilometer auf dem Main zu bezwingen – ein Rennen, das sportliche Klasse und landschaftlichen Genuss vereint.

Besonders eindrucksvoll präsentierten sich die beiden 18-jährigen Nachwuchstalente Jonas Walter vom Ruder Club am Lech Kaufering (RCLK) und Simon Namer vom Ruderverein Erlangen. Im Junior-A-Doppelzweier dominierten sie das Feld und überquerten die Ziellinie nach fulminanten 14:54 min – ein souveräner Sieg, der ihre starke Form unter Beweis stellte.

Regatta bietet eine einzigartige Atmosphäre

Etwas gemächlicher, aber nicht minder beeindruckend, gingen die Masters vom RCLK ins Rennen: Mit einem Durchschnittsalter von über 60 Jahren zeigten Frank Heidenhain, Jan Hase, Franz Brücklmayr und Holger Niemeier, dass Erfahrung und Teamgeist auch auf dem Wasser zählen. In 16:04 min sicherten sie sich einen respektablen dritten Platz in einem Feld von sechs Booten. Die Bocksbeutelregatta bleibt damit ein fester Termin im Kalender vieler Ruderbegeisterter – nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung, sondern auch wegen der einzigartigen Atmosphäre. (AZ)