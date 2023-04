Aigner-Brüder aus Kaufering sind deutscher Meister im Rudern

Ruderer holen bei der deutschen Kleinbootmeisterschaft Gold. Team des RCLK Kaufering ist auch bei der Regatta auf dem Inn erfolgreich.

Auf gleich zwei Regatten hat sich der RCLK behauptet: Die Kauferinger Ruderer starteten bei der deutschen Kleinbootmeisterschaft in Brandenburg an der Havel und beim Inn-River-Race in Passau. Grund zum Feiern gab es bei beiden Veranstaltungen.

So gewannen Maximilian und Alexander Aigner bei der deutschen Kleinbootmeisterschaft in Brandenburg Gold und damit den deutschen Meistertitel mit einer Zeit von 6:57,27 min. Sie knüpfen damit an ihren Erfolg vom vergangenen Jahr an. Die beiden Brüder starteten zusammen im Leichtgewicht-Männer-Zweier A ohne Steuermann über 2000 Meter.

Ruderer des RCLK Kaufering legen sich eine spezielle Taktik zurecht

„Es gab keine Vorläufe, daher konnten wir schlecht einschätzen, wie stark die anderen Boote sind“, sagte Alexander Aigner nach den Rennen. „Daher haben wir uns entschieden, das Rennen auf den ersten 1000 Metern passiv anzugehen.“ Die Taktik war, für die zweite Hälfte noch genug Reserven zu haben. „Max hat dann auf den letzten 1000 Metern mehrmals einen Zehner angesagt, das hat uns sicher auch den nötigen Abstand zu den anderen Booten gebracht“, so Alexander Aigner weiter.

„Wir haben das Rennen in einer Pause unserer Wanderfahrt in Passau auf dem Handy live mitverfolgt“, berichtet Sascha Barby, Vorsitzender des RCLK. „Nach dem Sieg der beiden war die Stimmung natürlich auf dem Höhepunkt. Wir freuen uns riesig für die beiden, dass sich ihr Training auszahlt, und sind stolz, dass sie einen Titel für den Club, aber vor allem für sich selber eingefahren haben.“

Zwei Kauferinger sitzen im erfolgreichen Achter

Ebenfalls erfolgreich war die Jugend des RCLK auf dem Inn-River-Race in Passau, im Regattakalender des RCLK ein fester Termin. Als schnellster Achter (17:07,95 min) haben Jonas Walter und Jasper Haas als Junioren-Männer jeweils in einer Renngemeinschaft mit dem Passauer RV und dem Schweinfurter RC Franken auf einer Strecke von 5500 Metern den ersten Platz eingefahren.

Siegreich war auch der Frauen-Vierer (Masters, 4er-C-Gig) mit Christine Bihler, Beate Pielmeier, Cordula Henz, Monika Heim und Andrea Brücklmayr am Steuer, der mit einer Zeit von 23:31,47 min als Erster durchs Ziel ging. Weniger Erfolg hatten die beiden Masters-Rennboote des RCLK: Eines der Boote war beim Rudern zum Startpunkt mit Treibholz kollidiert und so stark an der Lenkung beschädigt, dass die Mannschaft zwar gestartet, an einen Sieg aber nicht zu denken war.

Für den RCLK steht das nächste Event vor dem eigenen Bootshaus an. Der Verein richtet am 20. Mai die 23. Welfenregatta aus. Neueinsteiger sind beim RCLK stets willkommen – der Anfängerkurse im April für Erwachsene ist zwar bereits ausgebucht, für den Termin im September sind jedoch noch Plätze frei. Im Kurs für Kinder, Ende April, gibt es noch freie Plätze.