Ammersee-Ruderer sammeln am Ergometer viele Medaillen

Die Teilnahme bei der internationalen deutschen Meisterschaft im 30-Minuten-Ergometer-Rudern war für das Team der Ammersee-Ruderer ein voller Erfolg. Sowohl die Ruderjugend des Ammersee-Gymnasiums (ASG) als auch die erwachsenen Athletinnen und Athleten der Ammersee-Ruderer (ASR) sammelten viele Medaillen.

Luisa Olzowy siegte in der Altersklasse der 13-/14-Jährigen mit 6697 Metern und einem Vorsprung von mehr als dreihundert Metern. In derselben Altersklasse beeindruckte Felix Chmiel und knackte sogar die 7000er-Marke. Am Ende standen 7034m und Platz 1 für den Ruderer des ASG auf der Anzeigetafel. Beachtlich dabei: Felix war einer der jüngsten im Starterfeld und hat erst vor einem Jahr im Rahmen des Schulsports mit Rudern begonnen.

Bei den 15-/16-jährigen Juniorinnen in der Leichtgewichtsklasse zeigten Elisa Braun, Teresa Engelmann und Laura Strecker mit den Plätzen 6, 9 und 12 eine geschlossene Mannschaftsleistung. Auch bei den 17-/18-jährigen Juniorinnen, war das ASG auf dem Siegerpodest vertreten. Anika Beiwinkler holte sich mit 6811m Silber. Komplettiert wurde der gute Auftritt der ASG-Ruderer durch Lucas Marin, der in der Leichtgewichtsklasse der Junioren (17/18 Jahre) mit 6944m den 6. Platz belegte. Die Erfolge sind der guten Zusammenarbeit zwischen dem Ruderlehrer des ASG, Georg Büttner, und dem Jugendtrainer der Ammersee-Ruderer, Michael Feigl, zu verdanken.

Karin Bögle von den Ammersee-Ruderern bricht einen Rekord

Ähnlich erfolgreich waren auch die Ammersee-Ruderer bei den Erwachsenen. Karin Bögle siegte in der Masterklasse H mit 6242m und brach mit ihrer Leistung den 11 Jahre alten Rekord in ihrer Altersklasse. Die Silbermedaille sicherte sich in der Masterklasse D Nico Kretschmann mit 7891 Metern, Michael Feigl (7499m) und Gunter Zeug (7270m) belegten die Plätze 5 und 7. Die 8000m-Marke knackte in der stark besetzten Masterklasse E Ingo Hartenberger, der mit 8003m den dritten Platz belegte. Ein vierter Platz in der Masterklasse C für Andrea Strecker und Bronze in der Masterklasse F für Dominique Henrici rundeten den Erfolg der Ammersee-Ruderer ab. In der Vereinswertung schafften es sowohl die ASG-Ruderer (7. Platz) als auch die Ammersee-Ruderer (10. Platz) unter die Top Ten aller gestarteten Vereine.

Als Nächstes steht der Ammersee Ergo-Cup in den Wettkampfdistanzen 1000m, 1500m und 2000m an. Dieser wird von den Ammersee-Rudern in Kooperation mit dem Ammersee-Gymnasium veranstaltet. Die Wettkämpfe starten am 22. März um 12 Uhr in der Aula des ASG. Zuschauer sind herzlich willkommen. Wer mitmachen will kann sich über die Homepage der Ammersee-Ruderer anmelden. (AZ)