Der Kauferinger Ruder-Club trainiert für den „Notfall“

Beim RCLK Kaufering gehen die Sportler und Sportlerinnen freiwillig ins Wasser. Das Training hat einen ernsten Hintergrund.

Wer vor Kurzem an der Lechstaustufe in Kaufering das Treiben auf dem Lech beobachtet hat, der konnte einige Ruderer und Ruderinnen des RCLK neben ihren Booten flussabwärts treiben sehen. Und das war so gewollt.

Als gewohntes Bild sieht man an fast allen Tagen der Woche die Ruderer und Ruderinnen des RCLK auf dem Lech ihre Trainingsrunden ziehen. Dass diese aber neben ihren Booten schwimmen, ist doch etwas Neues – Anlass war ein Kentertraining. Ein plötzliches Kentern kann vor allem in den kleinen Rennbooten manchmal schneller gehen, als man denkt: Ein unerwartetes Hindernis oder ein falscher Schlag mit dem Skull (Ruder) – und schon kann es passieren, dass man sich neben dem Boot im Wasser befindet. Bei den sommerlichen Temperaturen zuletzt hatte es sich angeboten, dieses Szenario eingehend zu trainieren. „Wir hatten an diesem Tag perfekt Voraussetzungen für die Jugend und Masters, ein möglichst ruhiges und schnelles Wiedereinsteigen in das Boot zu trainieren“ so Benedikt Barby, Trainer des RCLK, „da macht das absichtliche Kentern allen einen riesigen Spaß“.

Wenn das Wasser kalt ist, muss man schnell wieder ins Rudernboot kommen

Der Sinn des Trainings ist aber, für den Ernstfall vorbereitet zu sein, vor allem wenn die Wassertemperaturen wieder sinken. Dann ist ein schnelles Einsteigen in das Boot sehr wichtig, damit man nicht unterkühlt und es zu Unfällen kommt. Die Technik, wie man wieder sicher auf den Rollsitzt kommt, ist gar nicht so einfach. „Das ist genau der Grund warum wir das immer wieder üben“, sagt Barby „einfach einsteigen funktioniert nicht, man muss mit den Skulls stabilisieren, sich dann seitlich auf das Boot robben und zusätzlich das Gleichgewicht halten“.

Die Boote können übrigens in der Regel nicht sinken, da sie mit Luftkammern ausgestattet sind und entsprechend Auftrieb haben. Die Jugend hat das Training dann auch noch direkt mit Gleichgewichtsübungen verbunden: Stehend mit ausgebreiteten Armen und – um es noch etwas schwieriger zu machen – auf einem Bein wurden die eigenen Grenzen ausgetestet. Fazit des Trainings: Alle Teilnehmenden haben es wieder zurück ins Boot geschafft. (AZ)