Kauferings Ruderer sahnen bei Kurzstreckenregatta ab

Der Ruderclub Landsberg Kaufering (RCLK) kehrt mit tollen Ergebnissen und Erfahrungen seiner Jugendmannschaft und Senioren von der Kurzstreckenregatta in Nürnberg zurück. Die Regatta, die über eine Distanz von 500 Metern ausgetragen wurde, erforderte von den Teilnehmern Höchstleistungen über einen sehr kurzen Zeitraum - die Kauferinger meisterten die Herausforderung sehr gut.

Der RCLK war mit insgesamt neun Jugendlichen, aber auch Senioren (19 bis 26 Jahre) und Masters (mindestens 27 Jahre) in verschiedenen Klassen vertreten. Die Sportlerinnen und Sportler starteten sowohl in RCLK-Booten als auch in Renngemeinschaften, im Einer und in Mannschaftsbooten. Besonders hervorzuheben sind die Erfolge in der Offenen Klasse Doppelzweier und im Junioren-Einer.

Korbinian Schütz (links) und Samuel Zinsinger belegten im Doppelzweier den 1. Platz in Nürnberg. Foto: Barby

Korbinian Schütz und Samuel Zinsinger sicherten sich im Doppelzweier den ersten Platz mit einer Zeit von 1:31,77 Minuten. Jonas Walter triumphierte im Junioren-Einer (JM 1x A I-III) und erreichte die Ziellinie nach 1:39,04 Minuten. Jonas Walter erzielte zudem gemeinsam mit Lucy Krüger in einer Renngemeinschaft mit dem MRSV Bayern im Zweier Mixed einen weiteren ersten Platz. Sie überquerten die Ziellinie in 1:45,08 Minuten, nur 0,65 Sekunden vor dem zweitplatzierten Team.

Neben diesen sehr guten Leistungen verbuchten die Trainer und Betreuer des RCLK weitere tolle Ergebnisse, die äußerst positiv stimmen. Besonders erfreulich war die Teilnahme von Regatta-Neulingen, die ihre ersten Erfahrungen sammeln konnten. „Wichtig ist für alle Teilnehmer, im Team zusammenzufinden, Spaß zu haben und sich für die nächste Regatta vorzubereiten“, betonte Jens Tepe, Trainer des RCLK. „Unser Fokus liegt nun auf der bayerischen Meisterschaft, die auf der Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim stattfindet und für unsere Jugend ein Highlight des Jahres darstellt.“ (AZ)