Kauferings Ruderer sind bei der bayerischen Meisterschaft erfolgreich

Der RCLK Kaufering schickt acht Sportler bei der bayerischen Meisterschaft in Oberschleißheim ins Rennen. Ein Brüderpaar ist bei den 50. Titelkämpfen besonders erfolgreich.

Die Bayerische Rudermeisterschaft auf der traditionsreichen Olympia-Regattastrecke in München ist mehr als ein Pflichttermin für den Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) – sie ist gelebte Tradition. So war klar, dass auch acht Sportler aus Kaufering bei der Regatta antraten. Die Jubiläumsregatta 2022 erreicht somit Rekordwerte, mit fast 500 Ruderinnen und Ruderern aus 27 Vereinen.

Die Ausbeute der Kauferinger war beachtlich: Die Sportler traten in insgesamt zehn Finals an, die teilweise durch Vorrennen erkämpft werden mussten. Die Brüder Maximilian und Alexander Aigner holten mit einem spektakulären Start-Ziel-Sieg den bayerischen Meistertitel der Riemen-Männer-Zweier der Gruppe A, sowie auch den Titel der Männer-Zweier in der Gruppe Leichtgewicht A.

Zwei Kauferinger Ruderer sind mit dem Achter am Start

Jonas Knapp erzielte den dritten Platz im Jungen-Einer 14 Jahre, schon alleine deshalb eine starke Leistung, da er seinen Startplatz im Finale erst in einem Vorlauf erkämpfen musste. Einen weiteren Sieg errangen die Renngemeinschaft Schweinfurter RC Franken, Passauer RV und RCLK. In dem Junioren-Achter saßen aus Kaufering Jasper Haas und Vinzent Ihde.

„Natürlich steigt das Adrenalin extrem, wenn man sieht, wie ein RCLK-Team souverän den Titel holt“, so Sascha Barby, Vorsitzender des RCLK, zum Sieg von Maximilian und Alexander Aigner, „aber genauso spannend ist es, wenn ganz junge Athleten, die sich gerade erst in die Wettkämpfe trauen, tolle Rennen fahren und alles geben – das Ergebnis ist dann zweitrangig.“

Auch wenn manchmal nur ein Sportler oder eine Sportlerin im Einer sitzt, so ist das ganze Team dabei – neben der Regattastrecke. Mit dem Ruderboot setzt sich in der Regel ein ganzer Tross Radfahrer in Bewegung, um lautstark anzufeuern. „Regatten sind nicht nur ein sportliches, sondern auch ein Vereinsevent“, meint Benedikt Barby, Trainer beim RCLK. „Wir wollen hier auch den Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und den Teamzusammenhalt stärken“. (AZ)

