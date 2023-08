Kauferings Ruderteam sammelt bei zwei Regatten viele Medaillen

Der Vorsitzende des RCLK Kaufering spricht von einer positiven Tendenz. Nicht nur wegen der Titel bei der bayerischen Meisterschaft.

Es lief richtig gut für das Kauferinger Ruder-Team bei der Regatta in Nürnberg und den bayerischen Meisterschaften in Oberschleißheim. Erneut war nicht nur die stark vertretene Jugend erfolgreich, auch aus dem Bereich der sogenannten Masters, also Ruderer und Ruderinnen, die älter als 27 Jahre sind, gab es Siege zu feiern.

Der RCLK konnte auf beiden Regatten insgesamt acht Erstplatzierungen verbuchen, davon fünf in Nürnberg und drei in München. Im Rennen Männer-Zweier A und Leichtgewicht-Männer Zweier setzten Maximilian und Alexander Aigner (Jg. 1996 und 1999) ihre Erfolgsserie fort, fuhren zwei Siege ein und verteidigten in München den bayerischen Meistertitel.

Die Jugend setzt sich in Nürnberg gegen die Konkurrenz durch

Siege gab es ebenfalls für die RCLK-Jugend in Nürnberg. Erste Plätze holten Charlotte Dienst (Jg. 2007) bei den Juniorinnen-Einer B, im Junioren-Doppelzweier B Jonas Walter (Jg. 2007) und David Widmann (Jg. 2008). Mit der Renngemeinschaft mit dem MRSC Bayern siegte Jasper Haas (Jg. 2007). Zwar war der RCLK-Jugend auf der Bayerischen kein Sieg vergönnt, sie konnte jedoch erfolgreich einen Vorlauf mit Jonas Walter (Jg. 2007) und David Widmann (Jg. 2008) für sich verzeichnen.

Tristan Cooke (Jg. 1982), der im Bereich der Masters-Männer-Einer startete, konnte sich über insgesamt drei Siege freuen und hat in dieser Saison damit bereits fünf erste Plätze, teilweise zusammen mit Caro Röpke, eingefahren – einer der Siege brachte den bayerischen Meistertitel ein. Im Masters-Männer-Achter konnte Frank Heidenhain (Jg. 1951) in einer Renngemeinschaft einen Sieg einfahren.

Neben Podestplätzen gibt es auch viele gute Platzierungen

„Hinter uns liegen zwei tolle Regatten, wir sind total stolz auf die tollen Ergebnisse und Siege für den RCLK“, so Niclas Wenker, Trainer im RCLK. Neben den Siegen freute sich die Kauferinger Ruderjugend über einige gute Platzierungen und Leistungen. Besonders war auch, dass der Verein einen Männer-Achter stellen konnte, der zwar sieglos blieb, was den Spaß der Ruderer aber nicht geschmälert hat. „Wir sehen derzeit eine sehr positive Tendenz, was vor allem die Jugend und jungen Erwachsenen im RCLK betrifft“, so der RCLK-Vorsitzende Sascha Barby. (AZ)