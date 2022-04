Ruderer des RCLK Kaufering sind deutscher Meister

Bei der deutschen Kleinbootmeisterschaft sorgen zwei Brüder der Kauferinger Ruderer für die Überraschung. Beide setzen sich nun weitere hohe Ziele.

Über einen unerwarteten deutschen Meistertitel freut sich der Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK): Alexander und Maximilian Aigner setzten sich bei den Kleinbootmeisterschaften in Krefeld in der Disziplin Leichtgewicht Männer ohne Steuermann durch.

Mit einem Start-Ziel-Sieg ließen die Brüder Alexander (23) und Maximilian Aigner (26) selbst etablierte Boote hinter sich. „Wir hatten das nicht erwartet, gegen so eine starke Konkurrenz dieses Ergebnis zu erzielen“, so Alexander Aigner nach dem Rennen, „da waren einfach Teams auf dem Wasser, die aus Ruderhochburgen kommen, die regelmäßig abliefern.“

Der erste Titel für Kauferings Trainer Tim Tepe

So waren neben Kaufering auch Boote aus Köln, Hameln und Hamburg angetreten, die für ihre Stärke bekannt sind. „Wir dachten uns am Start, dass es echt hart werden wird, aber wir hatten eben nichts zu verlieren“, beschrieb Maximilian Aigner die Anspannung, „aber wir haben das Ding echt nach Hause gebracht – ein Wahnsinn.“

Zwei erfolgreiche Brüder: Alexander (links) und Maximilian Aigner gewinnen die deutsche Kleinbootmeisterschaft. Foto: Tepe

Erleichterung und Stolz auch beim Cheftrainer des RCLK, Tim Tepe: „Das ist meine erste deutsche Meisterschaft als Trainer, und dann so ein Teamerfolg.“ „Für den RCLK ist das ein unglaubliches Ergebnis“, kommentierte Sascha Barby, Vorsitzender des RCLK, den Erfolg. „Es zeigt uns, wie wichtig es ist, junge Sportler zu fördern.“ Dies sei für kleine Vereine wie den RCLK eine Herausforderung. „Das spielt heute jedoch keine Rolle, dieser Sieg gehört den beiden und dem Trainerteam“, freute sich Barby.

Für Alexander und Maximilian Aigner, die erst seit zweieinhalb Jahren ambitioniert rudern, ist dieser Erfolg anscheinend der Anfang, denn nun wollen sie sich auch international behaupten. (lt)

