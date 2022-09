Rudern: Silberne Riemen für Brüderpaar aus Kaufering

Das Brüderpaar Alexander und Maximilian Aigner wird in Kaufering für Titel geehrt. Die beiden Ruderer haben große Ziele.

Alexander und Maximilian Aigner vom Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK), die bei den deutschen Kleinbootmeisterschaften in Krefeld in der Disziplin Leichtgewicht Männer ohne Steuermann den deutschen Meistertitel erkämpft haben, wurden im Rahmen des Sommerfestes des RCLK von Verbandspräsident Alex Dingeldey geehrt.

Mit der Verdienstnadel mit Silbernen Riemen wird die besondere Leistung der beiden Sportler gewürdigt, vor allem aber auch den Trainern und allen anderen Mitwirkenden des RCLK Anerkennung ausgesprochen, die trotz aller Widrigkeiten solche Erfolge möglich machen. „Rudern ist immer Familie“, begann Alex Dingeldey, Präsident des Bayerischen Ruderverbandes. seine Rede im vollen Bootshaus des RCLK, „das ist das, was den Rudersport besonders macht und die Basis für solche Erfolge legt.“

Kauferinger Brüderpaar will zu internationalen Wettbewerben

Den Sieg eingefahren haben die Brüder Maximilian und Alexander Aigner, die bei der deutschen Kleinbootmeisterschaft die Konkurrenz hinter sich gelassen haben. Mit einem Start-Ziel-Sieg ließen die beiden eine starke Konkurrenz hinter sich. „Wir hatten das nicht erwartet, gegen so eine starke Konkurrenz dieses Ergebnis zu erzielen“, so Alexander nach dem Rennen. Für Alexander und Maximilian, die erst seit zweieinhalb Jahren ambitioniert rudern, ist dieser Erfolg anscheinend der Anfang, denn nun wollen die beiden nicht nur den Titel verteidigen, sondern sich auch in internationalen Wettbewerben behaupten. „Wir freuen uns einfach riesig für Alexander und Maximilian“, so Sascha Barby, Vorsitzender des RCLK. (AZ)

Lesen Sie dazu auch