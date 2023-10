Rugby

In Landsberg ist die Weltmeisterschaft im Rugby Gesprächsthema

Plus Am Samstag findet das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich statt. Auch wenn der Sport in Deutschland noch nicht so populär ist: In Landsberg wird mitgefiebert.

Am Samstag findet in Frankreich das WM-Finale im Rugby statt. Ein Großevent, das in Deutschland jedoch ziemlich unbeachtet ist. Nicht ganz so im Landkreis: In Landsberg gibt es nämlich eine Rugby-Abteilung bei der FT Jahn.

Zu Beginn war es noch ein Sportprojekt – dann ein eigener Verein und inzwischen eine Abteilung unter dem Dach der FT Jahn Landsberg. „Angefangen hat alles mit jungen Abiturienten, die ein Probetraining für Interessenten veranstaltet haben und anschließend den Club gründeten“, erklärt der Abteilungsleiter Michael Reiser. 2019 folgte der Schritt zur FT Jahn, bei der es bis heute eine Herrenmannschaft gibt, die gemeinsam mit Augsburg in der Regionalliga (dritte von fünf Ligen) kickt. Daher auch der Spitzname „Landsburg“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

