Klassenerhalt oder Abstieg: Für die Red Hocks fällt die Entscheidung

Nur mehr einen Schritt - beziehungsweise ein Spiel - sind die Red Hocks Kaufering vom Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Floorball entfernt. Dieser Schritt muss aber erst gemacht werden, denn in Leipzig erwartet das Team von Trainer Daniel Nustedt eine schwere Aufgabe, wie bereits die erste Begegnung zeigte. Am Samstag, ab 18 Uhr, findet die erste Partie statt. Sollte ein drittes Spiel nötig sein, wird dieses am Sonntag, ab 16 Uhr, ebenfalls in Leipzig ausgetragen.

