Boxer des FC Scheuring steigt zum ersten Mal in den Ring

Seit zehn Jahren gibt es inzwischen die Box-Abteilung beim FC Scheuring und immer wieder bringt das Trainer-Team um Chefcoach Ronny Spindler gute Ergebnisse von den Turniern mit. In Dachau feierte mit Siegfried Reindl ein weiterer Scheuringer Boxer seine Premiere im Ring.

Im Halbschwergewicht bis 75 kg/AK Männer traf Reindl beim Wettkampf in Dachau auf Rino Mavasija vom Boxclub der Stadtwerke München, der bereits zwei Kämpfe absolviert hatte. In der ersten Runde schenkten sich beide nichts und Mavasija gelangen einige gute Treffer, in der zweiten Runde aber hielt Reindl hielt sehr gut dagegen. In Runde drei fehlte es bei beiden an der Kondition, Reindl konnte trotzdem mit guten Ausweich-Aktionen gute Treffer setzen. Die Punktrichter entschieden am Ende gegen Reindl, sein Trainer Ronny Spindler war trotzdem zufrieden. Für den ersten Kampf und einen Gegner, der schon zwei Kämpfe hatte, so Spindler, sei es eine gute Leistung von Reindl gewesen, der seit vier Jahren in Scheuring beim FC Scheuring Boxen ist.

Scheuringer Boxer muss aufgeben: Die Gesundheit geht vor

Beim Nachwuchsturnier des Boxclubs Levent Cukur in München trat neben Raindl auch Massimiliano Zambolin an. Im dritten Kampf an diesem Tag stand Massimiliano Zambolin gegen Demolli Lorik vom BCO Aalen, der seinen dritten Kampf bestritt, im Weltergewicht bis 65 kg/AK Jugend gegenüber. In der ersten Runde setzte Zambolin anfangs sehr gute Kombinationen, zum Ende hatte er jedoch große Probleme mit seinem rechten Handgelenk. Nach Absprache mit seinem Trainer Ronny Spindler und dem Ringrichter wurde der Kampf abgebrochen. Zambolin verlor den Kampf durch Aufgabe durch Verletzung. Die Enttäuschung war groß beim Boxer des FC Scheuring, aber Trainer Ronny Spindler tröstete ihn: „Die Gesundheit des Athleten geht vor und er kann noch öfter kämpfen. In den Ring zu steigen ist schon eine Hürde und die hat er schon übersprungen.“

Im vierten Kampf trat Siegfried Reindl gegen Ali Al Bassir vom SC Grün-Weiß Ingolstadt in der AK Männer Halbschwergewicht bis 76 kg an - für beide war es ihr zweiter Kampf. Die erste Runde gehörte Reindl, mit seinen Geraden links und rechts konnte er viele Treffer erzielen. Die zweite Runde war sehr ausgeglichen. In der dritten bekam Ali Al Bassir eine Ermahnung, weil er seinen Mundschutz wiederholt ausspuckte - Reindl dagegen punktete auch sehr gut in der letzten Runde. Die Kampfrichter werteten dennoch den Kampf Unentschieden. Reindl war zufrieden mit dem Ergebnis, sein Trainer Ronny Spindler hätte ihn zwar nach Punkten vorne gesehen, respektiert aber das Ergebnis. Der Coach freute sich über eine deutliche Steigerung seines Schützlings. (AZ)