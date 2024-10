Luftpistole: Heimwettkampf für Scheuring in der 2. Bundesliga

Im wahrsten Sinne des Wortes der Startschuss fällt am Wochenende in der Bundesliga Luftpistole. Während die erste Mannschaft der Edelweiß-Schützen Scheuring in der höchsten Klasse auswärts um erste Punkte kämpft, startet die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga mit einem Heimwettkampf. Am Sonntag, ab 11 Uhr, treten die Gastgeber zum ersten Kampf an.

Nach Obertraubling fährt Scheuring I zum ersten Wettkampf-Wochenende und bekommt es dort gleich mit zwei Schwergewichten der Liga zu tun. Im ersten Wettkampf am Samstag (ab 15 Uhr) treten die Lechrainer gegen die KKS Hambrücken an, die vergangene Saison den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe Süd belegte. Auch die zweite Begegnung am Sonntag hat es in sich, dann geht es gegen den Gastgeber Kehlheim-Gmünd, der die vergangene Saison auf dem dritten Platz abgeschlossen hatte. Zwei schwere Aufgaben für die Lechrain-Schützen, aber vielleicht gelingt ja eine Überraschung. Die Partie am Sonntag beginnt um 13 Uhr.

Zwei machbare Aufgaben für die zweite Mannschaft?

Auf den Heimvorteil baut die zweite Mannschaft der Edelweiß-Schützen: Sie startet am Sonntag zu Hause in ihre zweite Saison in der 2. Bundesliga Süd. Am Sonntag eröffnen die Lechrainer den Schießtag um 11 Uhr mit dem Wettkampf gegen die Bogenschützen Grund. Ab 16.15 Uhr steht die zweite Begegnung für Mannschaftsführer Philipp Ranzinger und sein Team an, dann geht es gegen die SG Thumsenreuth. Beide Teams lagen vergangene Saison in der Abschlusstabelle klar hinter den Lechrainern, die auf die Unterstützung ihrer Fans hoffen.