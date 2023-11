Rekord bringt Schützen der FSG Dießen keine Punkte ein

Plus Die FSG Dießen erwischt in der 1. Bundesliga Luftgewehr einen Sahnetag und erzielt Bestleistungen. Doch der Modus des Wettkampfs macht dem Team einen Strich durch die Rechnung.

Das Luftgewehr-Team der FSG Dießen stellt einen neuen Vereinsrekord auf, erzielt acht Ringe mehr als Gegner Saltendorf – und geht dennoch leer aus. Dass so etwas möglich ist, liegt am Modus, der für die Bundesliga gilt.

„Natürlich waren im ersten Moment alle wahnsinnig enttäuscht“, sagte Dießens Schützenmeister Jakob Stainer. Nur einen Wettkampf hatte die FSG zu bestreiten und der Gegner Saltendorf war im Vorfeld als machbare Aufgabe gesehen worden. Doch es kam ganz anders. Extra für diesen Wettkampf hatte Europameister Maximilian Ulbrich seine Anreise zum Weltcup-Finale nach Doha verschoben. Für die FSG zahlte es sich aus, denn der Sportpolizist glänzte mit der Maximalausbeute von 400 Ringen.