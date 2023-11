2. Bundesliga Luftpistole: Raisting muss diesmal punkten

Plus In der 2. Bundesliga Luftpistole bekommt es die SG Raisting mit zwei Kellerkindern zu tun. Auf Edelweiß Scheuring II warten Gegner auf Augenhöhe.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Luftpistolen-Mannschaft der SG Raisting bekommt es in der 2. Bundesliga mit zwei Gegnern zu tun, die mit dem Ammersee-Team im Tabellenkeller stecken. Ganz anders sieht es für die Scheuringer Reserve aus: Zwar bekommt sie es auch mit Tabellennachbarn zu tun, alle liegen aber komfortabel im Mittelfeld der Tabelle.

Dass es eine schwierige Saison werden würde, hatten Raistings Sportwart Andreas Zimmermann schon vorhergesagt. Bislang sollte er recht behalten, auch wenn es am vergangenen Wettkampftag gegen Scheuring II doch recht knapp war. Mit 2:3 mussten sich die Raistinger geschlagen geben, doch die beiden Einzelpunkte könnten im Kampf um den Klassenerhalt noch entscheidend sein.