Schießsport

Adrian Offer: Der Bike-Guide mit der ruhigen Hand

Plus In der 1. Bundesliga Luftpistole erlebte Adrian Offer mit Scheuring ein sehr erfolgreiches Debüt. Der 30-Jährige hat neben dem Schießsport noch eine zweite Leidenschaft.

Von Dietrich Limper

Die Behauptung, dass Adrian Offer mit Leib und Seele Sportschütze ist, dürfte leicht untertrieben sein. Der Heimatverein des 30-Jährigen ist Edelweiß Egling, bei der er seit vielen Jahren als Jugendleiter fungiert, und in verschiedenen Ligen mit Luftgewehr und Luftpistole am Start war und ist. Mit der Luftpistole ist er auch für Reisch aktiv. Klein- und Großkaliber hingegen schießt er bei der FSG Landsberg. Mitglied ist er zudem bei den Hubertusschützen Asch, die Adrian Offer als „eine alte Liebschaft“ bezeichnet. Im Sportschützengau Landsberg ist er außerdem stellvertretender Gauschützenmeister und Erster Gaujugendleiter. Der 15. Oktober 2023 war für ihn dennoch ein besonderer Tag in seinem Sportlerleben.

Adrian Offer trat mit der Zweiten Mannschaft von Edelweiß Scheuring erstmals in der 2. Bundesliga Luftpistole an. „Mitglied bin ich in Scheuring schon seit 2019“, erklärt er, „aber erst im vergangenen Jahr habe ich angefragt, ob ich in dieser Liga mitmachen darf. Ich war gut in Form, aber ich hatte keine Ahnung, ob ich diese Herausforderung mental bestehen könnte. Philipp Ranzinger hat mir dann die Chance gegeben und mich sogar für die 1. Bundesliga als Ersatzschütze nominiert.“ Adrian Offer hielt dem Druck stand und trug zum Gesamtsieg von Edelweiß Scheuring bei.

