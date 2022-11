Schießsport

Bayernliga: Scheurings Pistolenteam schwächelt gegen Kempten

Plus In der Bayernliga erwischt das Scheuringer Luftpistolenteam ausgerechnet im Kampf gegen den Mitfavoriten einen schwachen Tag. Punkte gibt es dennoch.

Zwei ganz unterschiedliche Gesichter zeigte die Reserve der Scheuringer Pistolenschützen beim zweiten Wettkampftag in der Bayernliga. Gegen Kempten II, dem vermutlich schärfsten Konkurrenten um die Meisterschaft, blieben einige Leistungsträger weit unter Normalform, was zu einer leicht vermeidbaren 2:3-Niederlage führte. Gegen Gastgeber Böbing gab es dann in alter Stärke einen klaren 4:1-Erfolg für die Edelweißschützen.

