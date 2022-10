Beim Jahrtag im Gau Ammersee hagelt es Auszeichnungen

Plus Die Schützen im Gau Ammersee halten nach zweijähriger Pause ihren Jahrtag ab.Erfolgreiche Sportler und verdiente Funktionäre stehen im Fokus.

Neben den sportlichen Aktivitäten werden im Schützengau Ammersee besonders Tradition und Brauchtum gepflegt. Nach zweijähriger Corona-Pause fand wieder ein Gaujahrtag, diesmal in Eresing, statt. Nach Totengedenken und Gottesdienst fand die Versammlung, musikalisch begleitet vom Musikverein Eresing, statt.