Bundesliga: Scheuring schafft die Sensation

Plus Beim Bundesliga-Heimwettkampf sorgt das Luftpistolen-Team gleich im ersten Wettkampf für Aufsehen. Im zweiten genießt Scheuring die tolle Atmosphäre.

Die Luftpistolen-Mannschaft der Edelweißschützen Scheuring bleibt in der 1. Bundesliga Süd. Auch wenn man damit vor dem Heimwettkampf fast rechnen konnte: Wie es das Team dann hinbekommen hat, war doch überraschend.