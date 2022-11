Schießsport

10:11 Uhr

Bundesliga: Scheurings Luftpistolenteam ist klarer Außenseiter

Plus Für die Scheuringer stehen in der Bundesliga Luftpistole zwei Wettkämpfe an. Als Verstärkung haben die Edelweißschützen einen Schweden im Team.

Von Karlheinz Fünfer

Von Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer gibt es für die kommenden Aufgaben am Wochenende in der 1. Bundesliga Süd eine recht bescheidene Ausrichtung. „Zwei Punkte wären ein toller Erfolg, mit ein paar Einzelpunkten sind wir aber auch nicht unzufrieden.“

