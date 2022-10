Bundesliga: Scheurings Luftpistolenteam landet einen Kantersieg

Plus Scheurings Luftpistolenteam gewinnt den ersten Wettkampf in der noch jungen Bundesligasaison. Im zweiten Durchgang haben die Edelweißschützen Pech.

Die dritte Saisonpartie hat den Scheuringer Pistolenschützen den ersten Punktgewinn in der 1. Bundesliga Süd eingebracht. Aufsteiger Rettenbach wurde mit einer starken Teamleistung glatt mit 5:0 überfahren.