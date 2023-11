Schießsport

vor 48 Min.

Der FSG Dießen fehlt in der Bundesliga Luftgewehr das nötige Glück

Plus In der Bundesliga Luftgewehr sorgt das Team der FSG Dießen für eine nicht ganz freiwillige Überraschungen. Auch die Rückkehr des Europameisters hilft nicht.

Für die FSG Dießen geht es in der Bundesliga Luftgewehr erst mal in Richtung Tabellenmittelfeld. Damit hatte das Ammersee-Team bereits im Vorfeld gerechnet. Dennoch waren die Niederlagen ausgesprochen knapp, vor allem im zweiten Wettkampf, als die FSG bei der Aufstellung für eine Überraschung sorgte.

In Petersaurach musste die FSG Dießen ohne ihre beiden Spitzenschützen Maximilian Ulbrich und Danilo Sollazzo antreten – hieß es jedenfalls. Im zweiten Wettkampf gegen den Gastgeber war Ulbrich nämlich doch am Start. Und das war nicht die einzige Änderung. „Tobias Mayr hat uns kurzfristig abgesagt, da er krank war“, sagt Dießens Schützenmeister Jakob Stainer. Also kam Romina Cermak zum Zug. „Sie konnte es zum Glück möglich machen, doch diese ganzen Änderungen bringen natürlich Unruhe ins Team.“ Insgesamt, so Stainer sei es ein „Horrorwochenende“ gewesen – mit einem dennoch respektablen Ausgang.

