Die FSG Dießen startet gegen eine Aufsteiger in die Bundesliga

Wenn am Wochenende wieder die 1. Bundesliga Luftgewehr startet, hat Stephan Sanktjohanser von der FSG Dießen einige neue Teamkollegen an seiner Seite.

„Die Liga ist noch enger zusammengerückt.“ Jakob Stainer, Schützenmeister der FSG Dießen, spricht von der 1. Bundesliga Luftgewehr. Am Wochenende 7./8. Oktober stehen für das Team vom Ammersee die ersten Wettkämpfe an – dann geht es gleich gegen einen der starken Aufsteiger.

Eine Mannschaft in der 1. Bundesliga zu stellen ist ein Kraftakt: „Inzwischen ist es eigentlich ein Fulltime-Job“, so der Funktionär. Er und seine Helfer haben ihn wieder gestemmt, wenn auch mit Hindernissen, denn vor allem die Sponsorensuche gestalte sich immer schwieriger. Aber Stainer gelang es, auch dank des Premiumsponsors Sparkasse, die Finanzierung sicherzustellen – und nun soll das Sportliche im Vordergrund stehen.

